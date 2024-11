Brasil perde outra no Sula, mas garante vaga na Copa América

O Brasil voltou a perder no Campeonato Sul-Americano de basquete em cadeira de rodas masculino. Neste sábado (2), a equipe brasileira enfrentou a Colômbia pela última rodada da fase preliminar. Assim como aconteceu diante da Argentina, o time brasileiro saiu com o resultado negativo, dessa vez com 60 a 47. Apesar do revés, a equipe garantiu vaga na Copa América em 2025.

Cristiano Clemente foi o destaque do Brasil na partida. O camisa 7 e capitão da equipe foi responsável por 23 pontos no jogo, praticamente metade da pontuação do time inteiro no jogo. Ele ainda pegou 8 rebotes e deu 2 assistências na partida. Do outro lado da quadra, os colombianos tiveram Jhon Hernandez e Rodrigo Perez anotando 22 a 20 pontos, respectivamente, para garantir a vitória.

Além do título continental, o Campeonato Sul-Americano de basquete em cadeira de rodas masculino concede vagas aos quatro primeiros colocados da competição. Anteriormente às derrotas para Argentina e Colômbia, o Brasil havia vencido duelos contra Chile, Peru e Venezuela.