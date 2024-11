FPB divulga calendário das quartas do Paulista Feminino

A Federação Paulista de Basketball divulgou a tabela das quartas de final da Divisão Especial do Paulista Feminino da modalidade. Os playoffs acontecerão em séries de melhor de três partidas, com início no próximo domingo (3), às 16h (no horário de Brasília). Após a fase de classificação, Bax Catanduva, Corinthians, Ituano, Ourinhos, AD Santo André, São José, Sesi Araraquara e Unimed Campinas seguem vivos na briga pelo título estadual.

+ Tabela do Paulista Feminino No Parque São Jorge, em São Paulo, Corinthians, quinto colocado da temporada regular, e Sesi Araraquara (4º) fazem o primeiro jogo do mata-mata do Paulista. Logo depois, às 17h, o Ourinhos Basquete/AOBE (6º) recebe o Unimed Campinas (3º) no Ginásio Monstrinho. A primeira rodada dos playoffs continua na próxima terça-feira (05) com outras duas partidas. Às 19h30, no Ginásio Anuar Pachá, o Bax Catanduva (8º) enfrenta o Santo André, time com melhor campanha geral. Na sequência, às 20h, o São José (7º) encara o Ituano (2º), no Ginásio Teatrão. É importante lembrar que o segundo e terceiro (se necessário) jogos de cada série ocorrerão na casa da equipe com melhor classificação ao final da temporada regular. As datas das semifinais serão divulgadas após o termino das quartas de final.