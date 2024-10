São Paulo bate Paulistano mantém a invencibilidade no NBB

O equilíbrio se manteve na volta e as equipes fecharam o terceiro quarto ainda empatadas, em 62 a 62. Porém, com um início fulminante no último período, o São Paulo finalmente conseguiu se firmar à frente no placar e abriu uma vantagem de 80 a 68. O Paulistano até buscou uma reação e empatou o jogo em 84 a 84 faltando apenas nove segundos no relógio, mas Bennett deu a vitória ao Tricolor no final da partida.

Unifacisa domina

Já o jogo que abriu o dia do NBB teve uma vitória dominante do Unifacisa em cima do Botafogo. Jogando em casa, em Campina Grande, o time paraibano soube impor o ritmo de jogo e triunfou com certa tranquilidade. A equipe abriu o primeiro quarto vencendo por 27 a 12, mas viu o Fogão diminuir a vantagem no período seguinte para 43 a 38. No entanto, o Unifacisa voltou melhor após o intervalo e ampliou a diferença para 72 a 52. Assim, preciou apenas administrar a vantagem para garantir o triunfo.

Classificação

O triunfo desta quarta-feira deixou o São Paulo liderança da temporada regular do NBB 2024/2025. O Tricolor tem 100% de aproveitamento nas cinco partidas que disputou, somando dez pontos. O Minas Tênis Clube e o Flamengo aparecem na cola do líder com 83% em seis jogos, somando 11 pontos. Já o Botafogo e Unifacisa têm 50% de aproveitamento ocupando a 10ª e 9ª colocações, respectivamente. Por fim, o Paulistano aparece na 16ª colocação, com uma vitória em cinco jogos (20%).