Gui Santos entra no fim e Warriors volta a vencer na NBA

O Golden State Warrios chegou a sua terceira vitória nos primeiros quatros jogos da temporada regular da NBA. Na noite da última terça-feira (29), a equipe entrou em quadra para enfrentar o New Orleans Pelicans no Chase Center. Apesar de não contar com sua principal estrela, Stephen Curry, o time se recuperou do revés na última partida e venceu os visitantes por 124 a 106.

Além de Stephen Curry, o Warriors também não contou com a presença de Andrew Wiggins. Ambos estão com problemas físicos. Mesmo assim, dominou os Pelicans nos arremessos de três pontos. Ao longo do jogo, foram 21 cestas convertidas desse tipo para os donos da casa, enquanto o time de Nova Orleans só fez 9.

Buddy Hield foi o principal pontuador do Warrios na noite. O ala-armador fechou a partida com 28 pontos marcados, sendo responsável por 7 das 21 bolas triplas convertidas pelo time no jogo. Moses Moody (17pts), Brandin Podziemski (19pts), Jonathan Kuminga (17pts) e Lindy Waters III (21pts), vindo do banco, também se destacaram pontuando acima dos dois dígitos.