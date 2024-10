Cavaliers e Celtics vencem outra e mantêm 100% de aproveitamento na NBA

Outro destaque da partida, Payton Pritchard saiu do banco de reservas para marcar 28 pontos. Pelo lado dos Bucks, Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo combinaram para 63 pontos, mas isto foi insuficiente para evitar o revés da equipe. Enquanto Boston é o segundo da Conferência Oeste, o Milwaukee aparece em décimo lugar, agora com uma vitória e três derrotas acumuladas.

O líder da conferência é o Cleveland Cavaliers, que conquistou a segunda vitória seguida fora de casa, desta vez no Madison Square Garden, contra o New York Knicks. O time nova-iorquino chegou a ter 13 pontos de vantagem no terceiro período, mas com as grandes atuações de Darius Garland e Donovan Mitchell, que combinaram para 24 pontos somente no último quarto, o Cleveland conseguiu a virada.

Garland fechou a partida com 34 pontos (15 no último quarto), enquanto Mitchell marcou 25 (nove no período final). Jarrett Allen também foi essencial para o triunfo, com 15 pontos e 15 rebotes. Pelo lado do New York Knicks, que tem uma vitória e duas derrotas na competição, Jalen Brunson fez 21 pontos e Mikal Bridges, 19.

O Cleveland Cavaliers lidera a Conferência Leste porque tem saldo cesta superior ao do Boston Celtics (67 contra 60). As duas equipes voltarão a jogar na próxima quarta-feira (30), às 20h (horário de Brasília). Os Cavaliers duelarão contra o Los Angeles Lakers, em casa, no primeiro compromisso da temporada contra um time do oeste. Já os Celtics enfrentarão o Indiana Pacers, fora de casa.