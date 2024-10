Huertas comanda vitória do Tenerife na liga espanhola

Aos 41 anos o armador brasileiro Marcelinho Huertas segue gastando a bola no basquete europeu. Desta vez, comandou a vitória do Tenerife por 84 a 74 sobre o Grand Canaria pela liga espanhola de basquete masculino, a Liga ACB. Huertas anotou um duplo-duplo, mas não um duplo-duplo qualquer. Foi o cestinha e garçom do duelo ocorrido nesse domingo (27). Marcou 19 pontos e dez assistências nos 22min50 que participou do chamado Derbi Canario.

Ao final do confronto, Marcelinho Huertas foi saudado ainda em quadra aos gritos de "MVP, MVP" pela torcida que compareceu ao Pabellon de Deportes Tenerife Santiago Martín. Mais de cinco mil pessoas acompanharam a partida das arquibancadas. Vale lembrar que Huertas é o recordista em assistências na história da liga da espanhola com 2.988 em 18 temporadas, contando a que está começando agora. Assim, tem média de 4,5 por jogo.

Segundo e quarto quartos

O brasileiro começou no banco, mas já participou da rotação no primeiro quarto. Começou mal, chutando três bolas, uma de fora, e errando todas. No segundo, meteu três de cinco, sendo uma de três, além de dois lances livres. Nas assistências, já somava três. Marcelinho Huertas voltou do intervalo no quinteto que recomeçou o jogo e contribuiu com mais quatro passes para pontuação. No último período, também entrou como titular e computou mais dez pontos e deu três assistências.