Brasil leva troco da Venezuela e perde título do Sula Sub-15

O Brasil disputou neste domingo (27), em Pasaje, no Equador, a decisão do Campeonato Sul-Americano sub-15 de basquete masculino. O adversário da seleção brasileira na briga pelo título foi a Venezuela, que conseguiu dar o troco no time verde-amarelo e conquistou o título. A equipe venezuelana conseguiu devolver aos comandados do técnico Pablo Costa a derrota que tinham sofrido na fase de grupos. O ala/armador Júlio Vasquez foi o cestinha do jogo com 15 pontos na vitória por 64 a 58.

Prata e vaga na Copa América Apesar do resultado negativo na decisão do Sul-Americano diante da Venezuela, o Brasil garantiu vaga na Copa América sub-16 de 2025. "Parabenizar nossos meninos pelo campeonato que fizeram. É a primeira experiência deles com a seleção e foram muito bem. Essa categoria é muito equilibrada, voltamos com o segundo lugar e o objetivo conquistado, que foi a vaga na Copa América Sub-16, o que dará a eles a chance de seguir se desenvolvendo", analisou Pablo Costa, técnico do selecionado sub-17 do Brasil. Quatro jogadores do Brasil se destacaram mais que os demais. O ala Luigi Borio anotou duplo-duplo com 11 pontos e 13 rebotes. O armador Victor Santos foi o cestinha da seleção brasileira com 14 pontos, seguido pelo também armador Matheus Mellim, que fez 12. O ala Lucas Moro não pontuou tanto, mas se destacou nos rebotes, com 12, sendo nove de defesa e três de ataque. Na final, os atletas dirigidos por Pablo Costa sofreram com o alto aproveitamento do adversário na linha de três pontos.