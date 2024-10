São Paulo vira sobre o Bauru no fim e se mantém invicto no NBB

Foi suado, mas o São Paulo conseguiu superar o Bauru Basket para manter a invencibilidade do NBB 2024/2025. O Tricolor Paulista recebeu o Bauru no Ginásio do Morumbi neste final de tarde de sábado (26), e triunfou de virada por 78 a 68. Assim, o São Paulo chegou à quarta vitória em quatro partidas disputadas, sendo o único time ainda invicto no campeonato.

O Tricolor contou com as ótimas atuações dos armadores Henrique Coelho e Corderro Le Quince Bennett. O brasileiro anotou 18 pontos, além de pegar oito rebotes e dar sete assistências. Já o jogador norte-americano marcou 19 pontos, pegou um rebote e deu três assistências. Por outro lado, o ala Wesley Mogi foi o principal destaque dos visitantes, ficando perto de completar um duplo-duplo com 12 pontos e nove rebotes.

A partida

Apesar de estar jogando em casa, o São Paulo teve dificuldades para assumir o controle da partida. O primeiro tempo teve total domínio do Bauru Basket, que venceu o primeiro quarto por 22 a 19 e ampliou a vantagem para 43 a 36 no segundo período. No entanto, o Tricolor Paulista voltou melhor para a segunda etapa e chegou ao empate na parcial seguinte em 59 a 59.