Dominando o último quarto, Flamengo vence Pinheiros no Rio

O Flamengo conquistou sua quarta vitória no NBB 2024/2025 com emoção. Após perder para o Corinthians na última rodada, parecia que a equipe sofreria outra derrota neste sábado no Maracanãzinho para o Pinheiros. Mas com uma virada no último quarto, o time rubro-negro ganhou a partida por 66 a 61 para continuar entre as quatro primeiras equipes da classificação geral.

Com um bom desempenho dentro do garrafão, o Pinheiros comandou o primeiro tempo da partida, liderando os 20 minutos iniciais do jogo. Com Raulzinho comandando o ataque, a equipe paulista chegou a ter 11 pontos de vantagem durante o segundo quarto. O Pinheiros manteve a liderança até metade do último quarto, mas sempre com o Flamengo próximo no placar. Mas o rendimento da equipe caiu nos minutos finais, com o time de São Paulo anotando apenas nove pontos no quarto final. Porém, do outro lado, o desempenho do Flamengo cresceu, impulsionado por alguns chutes de três pontos. Assim, a equipe carioca reverteu o resultado e garantiu a vitória por cinco pontos.

Gui Deodato foi um dos cestinhas da partida com 15 pontos, seguido por Jordan Williams que teve 14. O pivô Ruan, que saiu do banco de reservas rubro-negro, também teve um bom desempenho com um duplo-duplo: 10 pontos e 13 rebotes. Do lado do Pinheiros, Raulzinho foi o destaque individual do time com 15 pontos e oito assistências.