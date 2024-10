Pato faz último quarto impecável e vira sobre o Unifacisa

Wrighten foi o cestinha da partida ao lado de Materan, com 22 pontos marcados. Desses 22 de Wrighten, 17 foram marcados no último período. Ele atuou por 25 minutos e ainda pegou quatro rebotes. Pelo lado do Unifacisa, cinco jogadores fizeram mais de dez pontos: Solanas, com 16, Antônio, com 13, Delph e Rachel, com 12, e Gaskins, com 11.

Situação na liga

Este foi o segundo triunfo do Pato Basquete no NBB. A equipe se recupera de duas derrotas seguidas e agora tem 50% de aproveitamento na liga, aparecendo em sétimo lugar na classificação. O Unifacisa, por outro lado, jogou apenas sua segunda partida na competição e perdeu seu primeiro jogo. Também com campanha 50/50, o time paraibano é o 11º colocado.

O Pato voltará a jogar na segunda-feira (28), às 20h (horário de Brasília), contra o Sesi Franca, no interior de São Paulo. Já o Unifacisa duelará contra o Botafogo na quarta-feira (30), às 19h30, em Campina Grande.