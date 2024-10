Ituano e Santo André vencem no Paulista de basquete feminino

Nesta sexta-feira (25), aconteceram duas partidas da fase de realinhamento do Campeonato Paulista de Basquete Feminino. Líderes da competição, Ituano e Santo André venceram os seus jogos e seguem nas primeiras colocações do estadual. A equipe de Itu derrotou o Unimed Campinas fora de casa por 89 a 81 em jogo que foi para a prorrogação. Já no ABC Paulista, o Santo André venceu o Sesi Araraquara por 76 a 42.

Ituano e Unimed Campinas se enfrentaram no duelo mais equilibrado da noite. As duas equipes foram se alternando na liderança do placar no primeiro tempo explorando o garrafão, mas com pouco aproveitamento de ambos lados no perímetro. No intervalo da partida, o Ituano liderava o jogo por 39 a 37. No segundo tempo, as duas equipes começaram a explorar melhor os arremessos de três pontos, principalmente Campinas, que teve a cubana Ineidis Casanova acertando sete chutes do perímetro. Ao final do tempo regulamentar as duas equipes ficaram empatadas: 72 a 72. Na prorrogação, o Ituano teve um desempenho melhor e conseguiu oito pontos de vantagem para garantir mais uma vitória no Campeonato Paulista.

Ineidis Casanova foi a cestinha do jogo com 32 pontos, impulsionada pelos arremessos de 3 pontos. A atleta do Unimed Campinas ficou perto do triplo-duplo, tendo também oito rebotes e nove assistências. Ainda do lado de Campinas, Iza Sangali teve 17 pontos e oito rebotes. Do lado do Ituano, Gabi Guimarães comandou o time com 29 pontos e 15 rebotes, enquanto Leila teve 18 pontos e 10 rebotes.