Com novo duplo-duplo de Tatum, Celtics vence a segunda na NBA

Apesar do destaque de Tatum, o principal cestinha do Celtics contra o Wizards foi Jaylen Brown, que marcou 27 pontos - além de oito rebotes e três assistências. Pelo lado do Wizards, Jordan Poole se destacou com 26 pontos.

O Boston está com 2-0 na temporada regular, enquanto o Washington fez sua estreia com derrota. O Boston voltará a jogar no sábado (26), às 20h (horário de Brasília), contra o Detroit Pistons, também fora de casa. No mesmo dia e horário, o Wizards receberá o Cleveland Cavaliers.