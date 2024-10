Yago é ausência na pré-lista das Eliminatórias da AmeriCup

A seleção brasileira de basquete masculino divulgou a pré-lista de 19 atletas convocados para a janela de novembro das Eliminatórias da Americup 2025. Entre os dias 21 e 24 de novembro, o Brasil vai encarar Uruguai e o Panamá no Ginásio Mangueirinho, em Belém, no Estado do Pará. Entre os jogadores presentes na lista, os principais destaques são as ausências de Yago Mateus e Léo Meindl.

"Esta lista é formada com atletas experientes que estiveram nos Jogos Olímpicos, por atletas que treinaram antes do Pré-Olímpico e Jogos. E também jovens, para mostrar o processo de renovação que deve começar para encontrarmos novas caras para Los Angeles e depois", disse Aleksandar Petrovic.