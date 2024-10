LeBron e Bronny James jogam juntos e fazem história na NBA

uarta-feira, dia 24 de outubro de 2024: um dia para entrar nos registros históricos da NBA. Afinal, não é todo dia que um pai e filho jogam juntos em uma partida oficial do maior torneio de basquete do mundo. Ainda mais quando um deles é reconhecido como um dos maiores jogadores de todos os tempos da modalidade. Mas foi exatamente isso que LeBron e Bronny James fizeram ontem durante a vitória do Los Angeles Lakers em cima do Minnesota Timberwolves por 110 a 103.

A partida marcou a estreia das franquias na temporada, a primeira apresentação de Bronny James na NBA e o 22º ano de LeBron na liga, igualando o recorde de Vince Carter. Foram poucos minutos juntos, para ser mais preciso, os dois dividiram a quadra por dois minutos e 41 segundos. Tempo este que representou o total de jogo de Bronny James, que errou dois arremessos mas conseguiu pegar um rebote. Já o pai atuou por cerca de 35 minutos e anotou 16 pontos, cinco rebotes e quatro assistências.

Quem roubou a cena foi Anthony Davis, que teve uma atuação de gala para conduzir os Lakers para a primeira vitória na nova temporada. O pivô anotou um duplo-duplo com 36 pontos, 16 rebotes e quatro assistências, além de ter três bloqueios.