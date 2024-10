Ulm, de Márcio Santos, sofre grande derrota pela Eurocup

A partida

Jogando em casa, Gran Canaria Arena, a equipe espanhola não deu chances para os visitantes em nenhum momento do jogo. Logo no primeiro quarto os mandantes colocaram 14 pontos de vantagem no placar, em 36 a 22. Em seguida, ampliaram a diferença e fecharam a primeira etapa vencendo por 68 a 37.

Sem tirar o pé, o Gran Canaria continuou a dominar os períodos seguintes. Porém, dando mais minutagem para os jogadores vindos do banco de reservas. A equipe fechou o terceiro quarto com 37 pontos à frente no placar, em 97 a 60. Já com a vitória em mãos, a equipe diminuiu o ritmo e viu os visitantes esboçarem uma leve reação. Porém, o ímpeto ofensivo dos espanhóis voltou e eles dominaram a parcial novamente.

Classificação

Com o resultado, o Ratiopharm Ulm caiu para a quinta colocação do Grupo A da Eurocup. A equipe de Márcio Santos tem três vitórias e duas derrotas, campanha idêntica ao Besiktas, da Turquia. Os turcos, inclusive, foram os algozes do time alemão na rodada anterior e levam vantagem no critério de desempate. Por outro lado, o Gran Canarias assumiu o primeiro lugar do grupo com quatro vitórias e apenas uma derrota. Porém, vale ressaltar que o Hapoel Tel-Aviv, de Israel, e o Bahçe?ehir Koleji, da Turquia, estão com uma partida a menos.