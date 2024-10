São José vence Bax Catanduva pelo Paulista Feminino

A equipe da casa manteve a postura no quarto final e chegou a sonhar com a virada. No entanto, o São José controlou bem as ações e saiu com a vitória por 85 a 80. Cestinha na partida, Mayara Marins foi o destaque da vitória com 22 pontos, um rebote e uma assistência. Por outro lado, Fernanda Sena foi a principal jogadora do Bax Catanduva, com 20 pontos sete rebotes e quatro assistências.

O Catanduva volta a jogar nesta quinta-feira (24), contra o Corinthians no Ginásio S.C. Corinthians Paulista. Na mesma data, o São José também enfrenta o Pró-Esporte Sorocaba , no Centro de Treinamento (Complexo Teatrão).

Situação no campeonato

Com quatro vitórias e duas derrotas, o São José ocupa a terceira colocação da chave inferior do realinhamento do Campeonato Paulista de basquete feminino. Por sua vez, o Bax Catanduva tem apenas uma vitória em cinco partidas e se mantém na briga pela última vaga aos playoffs com o Pró-Esporte Sorocaba, que tem seis derrotas em seis jogos.