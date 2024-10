Basquete em CR masculino se prepara para o Sul-Americano

A Seleção Masculina de basquete em cadeira de rodas está reunida no Centro de Treinamento Paralímpico para a reta final de preparação para o Campeonato Sul-Americano da modalidade. A competição começa no próximo dia 29 de outubro, em Bogotá, capital da colômbia.

+SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP Os atletas convocados estão a capital paulista no último dia 14 deste mês. O grupo somou 19 jogadores, sendo que 11 deles foram selecionados para permaneceram no CT e representarem o Brasil na competição internacional. O embarque da equipe está marcado para o dia 28. "Este será nosso primeiro teste e já vamos buscar uma medalha. Como esta é uma equipe muito nova, estamos realizando um treinamento físico intenso e trabalhando muito a parte tática", explicou Will Oliveira, coordenador da Seleção Brasileira masculina. De acordo com ele, o Brasil chega ao Sul-Americano com uma equipe renovada, com idade média de 25 anos.