Pinheiros vence o Vasco na reestreia de Raulzinho no NBB

Começo com o pé direito! De volta ao basquete brasileiro, o armador Raulzinho reestreou no NBB com vitória. Agora no Pinheiros, o jogador que acumulou passagens na Europa e na NBA foi um dos pilares do clube paulista no triunfo sobre o Vasco, no Ginásio São Januário. Ele marcou 11 pontos, pegou quatro rebotes e deu duas assistências na vitória de 65 a 62. Já a ex-equipe de Raulzinho, o Minas Tênis Clube venceu o São José por 91 a 64 alcançando a 3ª vitória em quatro jogos na competição.

Com restrospectos negativos neste início de temporada do NBB, Vasco e Pinheiros não fizeram uma partida de alto nível nesta segunda-feira (22). A grande quantidade de erros técnicos no jogo motivaram a baixa pontuação das equipes, especialmente na primeira etapa. O primeiro quarto terminou empatado em 10 a 10, sendo a menor pontuação em um único período de ambos os times na partida. O jogo esquentou no segundo quarto e o Pinheiros conseguiu segurar uma vantagem mínima para o intervalo em 27 a 26. O Vasco voltou melhor para o terceiro período, encaixou uma sequência de sete pontos seguidos e virou placar. A equipe carioca administrou a vantagem e fechou a parcial em 40 a 38. Os mandantes ainda ampliaram a diferença no início do quarto final, abrindo 46 a 40. No entanto, o Pinheiros embalou uma corrida de 16 a 2 e encaminhou a vitória.