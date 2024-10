Nate Barnes faz 52 pontos, mas Pato perde para São Paulo no NBB

A noite de quinta-feira (17) foi emocionante para o fã do basquete nacional, com uma performance história em Pato Branco. O grande destaque da noite foi o armador Nate Barnes, que anotou 52 pontos pelo Pato Basquete, fazendo a segunda maior pontuação individual em uma partida do NBB. Apesar do recorde, o Pato perdeu para o São Paulo por 88 a 81.

No Paraná, o Pato Basquete recebeu o São Paulo na estreia tricolor no NBB 2024/2025. Quem levou a melhor foram os donos da casa, impulsionados por uma performance espetacular do norte-americano Nathan Barnes. O Pato comandou o placar durante a maior parte do jogo, comandado pela ótima atuação ofensiva de Barnes. Mas a vantagem do Pato em momento algum chegou a passar dos 10 pontos.

Na reta final da partida, o São Paulo foi crescendo, anulando algumas ações ofensivas de Barnes e melhorando nos arremessos. Após uma cesta de três pontos de Cordero Bennet, faltando seis minutos para o fim, o São Paulo assumiu a liderança do placar: 76 a 75. Com apenas Nate Barnes pontuando no Pato, a situação ficou fácil para a defesa tricolor, com o time conseguindo abrir sete pontos de diferença para ganhar o jogo.