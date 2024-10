Corinthians segue invicto na 2ª fase do Paulista Feminino

Foi no sufoco, mas valeu! O Corinthians segue invicto na segunda fase do Campeonato Paulista Feminino de basquete. Nesta quinta-feira (17), o Timão entrou em quadra para enfrentar o Ourinhos, pela segunda rodada do realinhamento. Com emoção até os segundos finais, as alvinegras conquistaram uma importante vitória por 70 a 69.

Apesar de jogar como visitante, o Corinthians assumiu o controle da partida no começo e foi para o intervalo com uma vantagem 12 pontos. Contudo, a distância no placar foi pulverizada pelo Ourinhos no segundo tempo. Com apenas um ponto à frente restando quase 2 minutos para o fim do 4º período, as corintianas contataram com uma sucessão de erros das rivais para garantirem a vitória.

Pelo Corinthians, Ariadna e Milena se destacaram marcando duplos-duplos. A camisa 5 fez 15 pontos e pegou 10 rebotes, enquanto a número 13 guardou 14 pontos e 13 rebotes. No entanto, Alana Gonçalo foi a maior pontuadora do Timão no jogo com 20 pontos. Apesar da derrota Maisa Marçal foi a cestinha da partida com 25 pontos feitos para o Ourinhos.