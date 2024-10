Tenerife, de Huertas, atropela Kolossos pela Champions League

Situação na competição

Com os 24 pontos de vantagem, o La Laguna Tenerife chegou à segunda vitória seguida na Champions League. A equipe é a única invicta do grupo C e lidera a chave de forma isolada. O Karsiyaka e o Saint-Quentin Basket-Ball têm uma vitória cada e aparecem na sequência, enquanto o Kolossos H Hotels está na lanterna com duas derrotas.

O próximo compromisso do Tenerife na Champions League de basquete masculino será contra o Saint-Quentin, em 29 de outubro, às 16h (horário de Brasília), também fora de casa, na França. As equipes jogarão em turno e returno e, ao final das seis rodadas, somente o vencedor do grupo avançará de forma direta às oitavas de final. O segundo e o terceiro colocado disputarão os play-ins.