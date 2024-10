Paulistano atropela Pinheiros em clássico paulista pelo NBB

Três partidas abriram a segunda da rodada do Novo Basquete Brasil (NBB) 2024/2025 nesta segunda-feira (14). Entre os seis clubes que estiveram em ação, o Corinthians foi o único que estreou na competição. Paulistano/Corpe e Pinheiros fizeram o clássico paulista no ginásio Antônio Prado Jr, casa do clube vermelho e branco, e os mandantes atropelaram o rival: 80 a 62. Já o Timão recebeu o Pato Basquete, no Wlamir Marques, e perdeu de 89 a 86. Por fim, o Mogi das Cruzes foi o anfitrião diante do Botafogo, no Professor Hugo Ramos, e saiu derrotado na prorrogação por 72 a 70.

Domínio do Paulistano

Em São Paulo, o Paulistano dominou o clássico contra o Pinheiros em duelo pelo NBB e os principais nomes do vencedor foram o ala/armador estadunidense Kevin Crescenzi e o armador argentino Santiago Ferreyra, ambos com 18 pontos. Os dois terminaram na liderança entre os pontuadores do confronto. Pelo lado derrotado, os destaques foram o ala/armador Jimmy, com 16, e o pivô Da Silva, 11. O triunfo dos comandados de Demétrius Ferracciú foi construído devido ao aproveitamento bem superior nos arremessos de três pontos, com 13 acertos contra apenas três.