Gui Santos entra bem em vitória na pré-temporada da NBA

Gui Santos teve um papel importante na terceira vitória do Golden State Warriors na pré-temporada da NBA. O ala brasileiro jogou apenas os últimos quatro minutos do duelo contra o Sacramento Kings, na noite desta sexta-feira (11), no Chase Center, em San Francisco, mas foi o responsável por uma jogada de três pontos que fez com que sua equipe passasse a frente do placar depois de passar todo o segundo tempo em desvantagem. No fim, o time californiano saiu vencedor em 109 a 106.

+ SIGA O CANAL DO OLIMPÍADA TODO DIA NO WHATSAPP Assim como aconteceu nas duas primeiras partidas da pré-temporada, Gui Santos entrou em quadra somente na reta final de mais um duelo contra o Kings. Do banco de reservas, ele viu uma partida muito equilibrada. O Warriors começou melhor e fechou o primeiro período com vantagem de 34 a 30. No entanto, a equipe de Sacramento tomou a dianteira e passou a ter as rédeas do placar, indo para os vestiários com frente de 58 a 54. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NBA Brasil (@nbabrasil)