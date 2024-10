Flamengo leva a melhor sobre o Vasco na abertura do NBB

Está aberta a 17ª edição da principal liga do basquete brasileiro. O Flamengo levou a melhor sobre o R10 Score Vasco da Gama e venceu o Clássico dos Milhões por 59 a 50, no duelo que inaugurou a temporada 2024/2025 do NBB (Novo Basquete Brasil), na tarde deste sábado (12), no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro (RJ). O jogo foi marcado pela força física das defesas, o que gerou aproveitamentos muito baixos das duas equipes no ataque e, consequentemente, pontuação baixa.

Vasco e Flamengo fizeram poucos pontos ao longo de toda a partida. Além do mau desempenho das equipes nos arremessos de quadra e nos lances livres, as equipes também cometeram muitos erros e os ataques foram barradas pelas defesas adversárias. A situação deu indícios de que melhoria no último quarto, mas o rendimento caiu na reta final. Diante desse cenário, o Flamengo teve as rédeas do placar durante praticamente todo o tempo e conseguiu sair vitorioso.