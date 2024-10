Marquinhos anuncia aposentadoria após temporada do NBB

Um dos maiores nomes do Novo Basquete Brasil (NBB) irá se aposentar ao final da próxima edição. O ala Marquinhos anunciou que a temporada 2024/2025 será a sua última na principal liga do basquete nacional. Três vezes MVP do NBB e segundo maior cestinha da história da competição, Marquinhos fará a sua última temporada jogando pelo Vasco R10 Score.

A temporada de despedida de Marquinhos começará neste sábado (12), com o clássico entre Vasco e Flamengo. E foi pelo arquirrival onde o ala conseguiu seus principais títulos no NBB, sendo campeão nacional seis vezes, sendo o maior campeão da história da liga ao lado de Olivinha e Jonathan Luz. Em três desses títulos, Marquinhos acabou eleito o MVP da temporada: em 2012/13, 2015/16 e 2017/18, além de ser o melhor ala do Novo Basquete Brasil por onze edições.

Ao longo de sua carreira no NBB, Marquinhos também jogou por Pinheiros e São Paulo. Ele é o segundo maior pontuador da história da competição com 8739 ponto em 508 jogos disputados. Uma média de 17.2 pontos por jogo. Além disso, é o décimo maior em número de assistências (1543) e 14º em número de rebotes (2169).