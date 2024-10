'Maior desafio da carreira', diz reforço do Corinthians no NBB

"Intensifiquei no começo do meu trabalho uma ideia sobre o padrão de ataque, mas vamos ser uma equipe com característica defensiva para ter um ataque mais fluído. Podemos jogar na transição, com um ataque de meia quadra também, pelas peças que nós temos e todos estão entendendo esse papel de jogar dessas duas formas. Mas isso vai partir da nossa defesa. Nós não vamos querer ganhar nenhum prêmio de fair play", avisou Jece Leite, novo treinador do Corinthians.

Reforço e intérprete dos estrangeiros

Um dos reforços do Corinthians é o ala Rafael Munford, que veste a camisa do clube após passagem pelo basquete da Espanha. "Estou muito animado por essa volta. O Corinthians está com um time muito bom. As expectativas são as melhores possíveis. O time é muito aguerrido, estamos fazendo um time bem com a cara do Corinthians. Podemos sonhar por algo mais alto possível, vamos tentar ganhar jogos, chegar nos playoffs e disputar o título. É um objetivo bem possível", declarou Rafael Munford.

O atleta brasileiro, de 26 anos, serviu de intérprete para os estadunidenses do elenco na apresentação do elenco para o NBB. Ele traduziu simultaneamente o que era explicado durante o tour. "Estou acostumado com esse trabalhinho. Sempre estou com o Melvin (Johnson) e o (Isaac) Thornton nos treinos, então estou acostumado. Estou sempre traduzindo tudo na preleção", finalizou Rafael Munford, que defendeu o Ciudad de Huelva, da Espanha, em 2023/24.

Pela declaração de Isaac Thornton é possível dizer que Rafael Munford fez muito bem o trabalho de transmitir o sentimento do elenco na Neo Química Arena. "Estou feliz por estar no Corinthians. Feliz de estar em uma arena que tem muita história. É um sentimento que levo para o coração. Estou muito animado por usar essa camisa, estar em torno de grandes fãs e pessoas no Corinthians. Estou animado pela oportunidade e pronto para trabalhar e fazer história aqui", afirmou o ala estadunidense.

Recorde de assistências

O armador Elinho é um dos destaques do elenco do Corinthians para o NBB 2024/25 e ele está próximo de se tornar o maior assistente da história da competição. Faltam somente 62 assistências para ele superar Fúlvio, o atual líder com 2.416 passes para cestas. Com 34 anos, o jogador tem passagens também por Paulistano, Minas, Mogi, Franca e São Paulo. Ele vestiu a camisa de todos esses clubes em temporadas anteriores do campeonato.