Kamilla Cardoso viaja para Shangai para jogar na Liga Chinesa

A pivô brasileira Kamilla Cardoso vai conhecer uma nova liga. Com o final da temporada da WNBA, a liga profissional dos Estados Unidos, a atleta vai para a China, ter a sua primeira experiência jogando no basquete asiático. Kamilla irá atuar no Shanghai Swordfish, time que já contou no seu elenco com craques como Sylvia Fowles, Liz Cambage e Breanna Stewart.

Após se destacar no basquete universitário, sendo duas vezes campeã do NCAA, Kamilla Cardoso fez a sua estreia no basquete profissional em 2024, após ser a terceira escolha do draft da WNBA. Uma lesão no ombro em um amistoso da pré-temporada limitou sua minutagem no começo da temporada, mas ela conseguiu bons números pelo Chicago Sky. Mas sua equipe terminou apenas em 10º lugar na liga, ficando de fora dos playoffs. Mesmo assim, Kamilla Cardoso conseguiu garantir um lugar no WNBA All-Rookie Team, a seleção das cinco melhores estreantes da liga.

É comum que várias atletas da WNBA aproveitem o período entre temporadas para jogar em ligas da Ásia e da Europa. Assim, Kamilla Cardoso assinou um contrato para jogar na Liga Chinesa de basquete feminino (WCBA). Na China, a pivô da seleção brasileira irá jogar no Shanghai Swordfish, equipe que ficou em sexto lugar na última temporada. A mineira já chegou à China para se preparar para o início da temporada que será no dia 8 de novembro.