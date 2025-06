As mudanças climáticas são naturais ou causadas pela ação humana?

"Li uma teoria da conspiração de que a China produziu artificialmente a chuva que atingiu o Rio Grande do Sul em 2024. Sempre tem um negacionista de plantão expondo suas teorias, na grande maioria sem a menor sustentação científica", diz Soares.

O especialista alerta para a rapidez com que notícias falsas circulam. Por isso, é fundamental que as pessoas tenham acesso a informações consistentes sobre as mudanças climáticas.

Como a desinformação sobre mudanças climáticas afeta o debate público?

A desinformação é um problema sério porque faz com que as pessoas se desmobilizem, seja negando as alterações climáticas e suas causas, confundindo a opinião pública em relação às soluções e saídas ou buscando tirar a atenção do aquecimento global, suas consequências e a responsabilidade humana.

No ambiente de desinformação, prevalecem nas redes as mentiras e opiniões não-qualificadas de não especialistas ou de teóricos de conspiração, que se igualam ou até chamam mais atenção do que as informações confiáveis trazidas por cientistas da área e veiculadas pelo jornalismo sério.