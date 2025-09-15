ONU limita tamanho de sua equipe na COP30 devido aos altos custos

Um porta-voz da presidência brasileira da COP30 não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A UNFCCC não emitiu tal solicitação antes da cúpula climática da ONU do ano passado em Baku, no Azerbaijão.

Quase todos os governos do mundo se reunirão na cúpula anual da ONU para negociar esforços para conter a mudança climática.

Mas os países em desenvolvimento alertaram que não podem arcar com os preços das acomodações em Belém, que dispararam em meio à escassez de quartos.

Em uma reunião de representantes de países e funcionários da ONU no mês passado, a UNFCCC pediu ao Brasil que subsidiasse os preços dos hotéis para garantir quartos por US$ 100 a diária para os delegados dos países mais pobres do mundo e de US$ 400 a US$ 500 a diária para outros países, de acordo com um resumo oficial da reunião, visto pela Reuters.

Miriam Belchior, secretária-executiva da Casa Civil do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse a jornalistas após a reunião que o Brasil já está arcando com custos significativos para sediar a COP30 e não poderá fornecer mais subsídios. O Brasil ofereceu às nações mais pobres quartos limitados a cerca de US$200 por noite.

Os representantes dos países e as autoridades da ONU devem se reunir novamente esta semana para discutir a situação das acomodações para a COP30.