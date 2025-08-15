Negociações para tratado sobre poluição por plástico terminam sem acordo

A ministra francesa da Transição Ecológica, Agnes Pannier-Runacher, disse na sessão de encerramento da reunião que estava "furiosa porque, apesar dos esforços genuínos de muitos e do progresso real nas discussões, nenhum resultado tangível foi obtido".

Em uma aparente referência às nações produtoras de petróleo, o delegado da Colômbia, Haendel Rodriguez, disse que um acordo havia sido "bloqueado por um pequeno número de Estados que simplesmente não queriam um acordo"

Diplomatas e defensores do clima haviam alertado no início deste mês que os esforços da União Europeia e dos pequenos estados insulares para limitar a produção de plástico virgem —alimentada por petróleo, carvão e gás— enfrentavam a oposição dos países produtores de petroquímicos e dos EUA sob o comando do presidente Donald Trump.

O delegado dos EUA, John Thompson, do Departamento de Estado, não quis fazer comentários ao sair das negociações.

O caminho a seguir nas negociações é incerto. Autoridades da ONU e alguns países, incluindo o Reino Unido, disseram que as negociações devem ser retomadas, mas outros descreveram um processo falho.

"Está muito claro que o processo atual não funcionará", disse o delegado da África do Sul.