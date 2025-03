Desmatamento na Amazônia Legal tem queda de 64,26% em fevereiro

O desmatamento na região da Amazônia Legal em fevereiro teve queda de 64,26% em relação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com dados do sistema Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgados nesta quarta-feira pelo governo federal.

No mês passado foram desmatados 80,95 km² na Amazônia Legal, em comparação com uma área desmatada de 226,51 km² no mesmo mês do ano passado.

A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro, englobando os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão.