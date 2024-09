COP29 divulga panos para nova meta de financiamento climático

Menos de dois meses antes da cúpula do clima COP29, da ONU (Organização das Nações Unidas), o Azerbaijão, que sediará o evento, apresentou nesta terça-feira (17) seus planos sobre o que espera alcançar, à medida que os países continuam tendo dificuldades para aumentar uma nova meta de financiamento.

A principal tarefa da cúpula de novembro é que os países cheguem a um acordo sobre uma nova meta anual de financiamento que os países ricos pagarão para ajudar as nações mais pobres a lidar com as mudanças climáticas. Muitos países em desenvolvimento dizem que não podem atualizar suas metas para reduzir as emissões mais rapidamente sem antes receber mais apoio financeiro para investir nisso.

Como os países ainda estão longe de chegar a um acordo sobre a meta de financiamento, a presidência da COP29 delineou nesta semana mais de uma dúzia de iniciativas paralelas que poderiam aumentá-la, mas que não exigem negociações e a construção de consenso. Essas iniciativas assumem a forma de novos fundos, promessas e declarações que os governos nacionais podem adotar.