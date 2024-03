Shell enfraquece metas climáticas com aposta crescente em gás

As mudanças nas metas da Shell são um pilar central da reformulação da estratégia do presidente-executivo Wael Sawan, que se concentra em projetos com margens mais altas, na produção estável de petróleo e no crescimento da produção de gás natural, a fim de aumentar os retornos.

Em uma atualização anual de sua estratégia de transição energética, a Shell disse ontem que terá como meta uma redução de 15% a 20% na intensidade líquida de carbono de seus produtos energéticos até 2030, em comparação com os níveis de intensidade de 2016. Anteriormente, a meta era de um corte de 20%.

Medir as emissões provenientes da queima de combustíveis fósseis por intensidade, e não em termos absolutos, significa que uma empresa pode tecnicamente aumentar sua produção de combustíveis fósseis e suas emissões totais enquanto usa compensações ou adiciona energia renovável ou biocombustíveis ao seu mix de produtos.

A Shell, maior comerciante de GNL (gás natural liquefeito) do mundo, disse acreditar que o gás e o GNL desempenharão um papel fundamental na transição energética, substituindo o carbono mais poluente nas usinas elétricas.

Ao mesmo tempo, a empresa espera que suas vendas de energia, que incluem energia renovável, sejam menores do que o previsto anteriormente.

A empresa retirou uma meta anterior de reduzir sua intensidade de carbono em 45% até 2035. Sawan disse à Reuters que é "perigoso" para a Shell estabelecer metas de redução de emissões para 2035 porque "há muita incerteza no momento em relação à trajetória da transição energética".