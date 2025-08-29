Presidência da COP30 apela para que empresários compareçam ao evento

Prezadas amigas, prezados amigos,

Para avançar ainda mais o nosso Mutirão Global contra a mudança do clima, a Presidência brasileira da 30ª sessão da Conferência das Partes (COP30) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) apresenta sua sétima carta à comunidade internacional, desta vez direcionada às empresas e ao setor privado, forças criativas e essenciais para responder às três prioridades interligadas que a Presidência brasileira estabeleceu para a COP30: (1) reforçar o multilateralismo e o regime de mudança do clima no âmbito da UNFCCC; (2) conectar o regime de mudança do clima à vida real das pessoas; e (3) acelerar a implementação do Acordo de Paris.

Diante de um cenário de incerteza sistêmica, em que a urgência climática interage com desafios geopolíticos e socioeconômicos cada vez mais complexos, uma tendência é certa: a transição climática em curso é irreversível. Em diversos setores, líderes visionários e pioneiros já anteciparam as mudanças radicais que se avizinham e escolheram, há décadas, agir, iniciando uma revolução sustentável em muitos segmentos da economia. Como mencionei em minha primeira carta, os líderes empresariais que anteciparem essas mudanças radicais serão aqueles que prosperarão, ao construir resiliência e aproveitar as extraordinárias oportunidades que a transição em curso oferece. Hoje, conclamo todos os líderes empresariais a se unirem ao mundo em Belém. Façam parte desse movimento, juntando-se à mobilização global por um futuro mais próspero, resiliente e sustentável.

O papel do setor privado na formação de uma nova economia climática

Em menos de 75 dias, o mundo se reunirá no coração da Amazônia brasileira, em Belém, para a COP30 — um momento decisivo para transformar anos de compromissos climáticos em implementação concreta. Foi solicitado aos países que submetam, em setembro, as suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) para 2035, de forma que possam ser refletidas no Relatório de Síntese das NDCs de 2025. Esforços significativos foram realizados para garantir que as NDCs conectem as negociações à implementação prática, tornando-se instrumentos voltados para o futuro, que orientem o desenvolvimento e forneçam previsibilidade para o setor privado. À medida que nos aproximamos dessa conjuntura crítica, a mensagem que desejo transmitir, juntamente com o Campeão de Alto Nível para a Ação Climática da COP30, Dan Ioschpe, é clara: o momento de agir com urgência é agora. O setor privado já acelerou a transição de maneiras significativas, mas agora precisa avançar ainda mais, aumentando seu engajamento para tornar essa transformação uma realidade exponencial.

Trinta e três anos atrás, a Cúpula da Terra (Rio 92) estabeleceu as bases para a cooperação internacional em matéria de clima, forjando uma estrutura notável de consenso climático. Fortalecendo o regime, o Acordo de Paris de 2015 uniu quase 200 nações e demonstrou a força do multilateralismo. Mas o impacto do nosso trabalho nos próximos 30 anos dependerá de nossa capacidade de criar as condições regulatórias, econômicas e sociais nacionais para que os objetivos do Acordo de Paris funcionem para as pessoas e para os negócios. Para além das salas de negociação e dos púlpitos de plenárias, a COP30 deve dar um passo decisivo da promessa para a implementação, alinhando incentivos, fomentando inovação e revitalizando a colaboração público-privada, traduzindo compromissos passados em resultados tangíveis que entreguem benefícios reais às pessoas e melhorem vidas.