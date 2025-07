Nestlé investe em restauração florestal para gerar créditos de carbono

A Nestlé, em parceria com a greentech re.green e a gigante do cacau Barry Callebaut, realizará dois projetos de restauração ecológica nos Estados da Bahia e do Pará, com foco estratégico em áreas produtoras de café e cacau, duas das principais matérias-primas da companhia no País. As iniciativas, que preveem o plantio e a manutenção de 11 milhões de árvores em cerca de 8 mil hectares, combinam florestas nativas e sistemas agroflorestais. A expectativa é de que os projetos removam aproximadamente 1,5 milhão de toneladas de carbono equivalente da atmosfera nos próximos 30 anos, com potencial de geração de créditos certificados.

Os aportes fazem parte da meta global da empresa de plantar 200 milhões de árvores até 2030, em linha com a ambição de reduzir pela metade as emissões líquidas até 2030 e atingir a neutralidade de carbono até 2050. Os valores dos investimentos não foram revelados, mas a marca informou que, no caso da parceria com a re.green, o aporte será feito exclusivamente pela Nestlé. Já no projeto com a Barry Callebaut, os recursos serão divididos na proporção de 60% pela Nestlé e 40% pela Barry Callebaut.

O Brasil foi escolhido como plataforma-chave de reflorestamento por ser estratégico nas cadeias de fornecimento da multinacional, especialmente em café, cacau e leite, ingredientes que representam mais de 70% da pegada de carbono da companhia. Além da mitigação climática, o projeto também visa reduzir a dependência brasileira da importação de cacau, que hoje representa entre 20% e 30% do consumo nacional.