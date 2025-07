Curupira será o mascote oficial da COP30 no Brasil

A gestão da COP30 (Cúpula do Clima das Nações Unidas) divulgou ontem que o Curupira foi escolhido para ser símbolo de um dos maiores eventos de sustentabilidade do mundo. A entidade do folclore brasileiro, que tem cabelo de fogo e pés virados para trás, atua como guardião das florestas.

Para a organização, o Curupira "reflete o compromisso da presidência brasileira em solidificar ações de redução das emissões dos gases que provocam o aquecimento da Terra". Além disso, ele serve como papel educativo, uma vez que o conhecimento sobre as lendas brasileiras está ligado à preservação da natureza.

Em carta à comunidade internacional, o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, defende que as florestas serão um "tópico central" no evento.