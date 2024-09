Fogo consumiu 88 milhões de hectares de Cerrado entre 1985 e 2023

"Atualmente, 26 milhões de hectares do Cerrado estão ocupados pela agricultura, dos quais 75% são destinados ao cultivo de soja", aponta o estudo. O bioma abriga quase metade da área cultivada com o grão no Brasil, somando 19 milhões de hectares.

O MapBiomas informa que a outra metade da vegetação que permanece em pé corresponde a 101 milhões de hectares e representa 8% de toda a vegetação nativa do Brasil, "garantindo o posto do Cerrado como savana mais biodiversa do mundo". Desse remanescente, 48% estão nos estados da região Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piaui e Bahia), que viu sua área de agricultura aumentar 24 vezes desde 1985.

A região também concentra 41% do desmatamento registrado no bioma nos últimos 39 anos. Para o pesquisador Dhemerson Conciani, do Ipam, é necessário, diante deste cenário, efetivar "políticas públicas e mecanismos financeiros que incentivem a conservação do Cerrado", diz ele, na nota.

"Seguir com o desmatamento nesse ritmo trará consequências ainda mais graves para a regulação do clima e para os setores econômicos, principalmente o agronegócio, que depende do clima e dos recursos hídricos no Cerrado." Por outro lado, 14,7% estão em áreas protegidas e públicas de uso coletivo, como unidades de conservação, terras indígenas e territórios quilombolas, que mantêm mais de 93% da sua vegetação nativa preservada.

Apesar da preservação, o desmatamento em terras indígenas no bioma, por exemplo, aumentou 188% em 2023, comportamento oposto ao observado no restante do país, que registrou uma redução de 27% da área desmatada.

Sobre os incêndios no bioma, de acordo com dados do Monitor do Fogo, entre janeiro e agosto de 2024, o bioma já teve 4 milhões de hectares afetados por queimadas. Deste total, 79% (ou 3,2 milhões de hectares) ocorreram em áreas de vegetação nativa. Esse valor representa um aumento de 85% em relação a igual período do ano passado, quando 2,2 milhões de hectares foram queimados.