Verões sem gelo no Ártico podem acontecer mais cedo do que o esperado

Mas, como há um gelo grosso nas montanhas do norte da Groenlândia e no Arquipélago Ártico do Canadá, se tornou consenso classificar a condição de sem gelo como referente a uma cobertura menor do que 1 milhão de km². O gelo nessas regiões da Groenlândia e Canadá podem demorar mais de dez anos para derreter após o fim do gelo de Setembro no Ártico.

O primeiro dia sem gelo no Ártico pode vir dez anos antes do previsto em setembro, mês que traz as temperaturas mais altas na região.

Os cientistas alertam que, com isso, o Ártico deixaria de ter uma cobertura de gelo perene passando para uma cobertura sazonal. A paisagem do verão se transformaria de branca para azul à medida que o gelo se transformasse em água.

O estudo avalia que as emissões de gases do efeito estufa e CO2 das atividades humanas são os responsáveis pelas mudanças drásticas na região. Enquanto verões frequentes sem gelo são esperados entre 2035 e 2067, o primeiro dia sem gelo no Ártico pode ocorrer até 2030.

Os primeiros dias sem gelo no Ártico podem ocorrer em cenários onde a temperatura se eleve em patamares a partir de 1,3º C acima da média histórica pré-industrial. Segundo o estudo, o derretimento no curto prazo é quase inevitável. Se o aumento da temperatura ficar limitado a 1,5º C (como pretendido pelo Acordo de Paris), há uma chance de apenas 10% de que verões sem gelo no Ártico não aconteçam.

Apesar disso, o estudo ressalta a necessidade de reduzir a liberação de gases do efeito estufa e de CO2 na atmosfera. No fim deste século, períodos sem gelo podem ocorrer entre maio e janeiro e entre agosto e outubro em um contexto de alta emissão. Mesmo em cenários de baixa emissão, não haverá gelo pelo menos nos meses do verão ártico.