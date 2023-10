Cobra grita? Brasil registra pela 1ª vez 'canto' de serpente: 'Revolucionário'

Os pesquisadores estavam filmando um exemplar do sexo masculino quando foram surpreendidos pela emissão do que chamaram de "grito". O vídeo foi divulgado nas páginas do Projeto Suaçuboia, criado por pesquisadores envolvidos no estudo, e do Inpa - veja acima.

Cobra foi gravada emitindo uma vocalização curta, mas que é considerada revolucionária para os estudos da espécie Imagem: Reprodução/Instagram

"O canto teve duração de 0,06 segundo, atingindo 3036 Hz em sua frequência de pico com nota modulada, emitida por meio da exalação de ar pela laringe", escreveram os pesquisadores no artigo científico.

Nossa hipótese é que emissões vocais estruturadas como esta são uma reação a uma tentativa de predação e podem ser uma característica compartilhada por outras espécies de Dipsadidae e outras serpentes.

Resquicío de 'primos'

Os especialistas acreditam que a vocalização seja um resquício evolutivo dos lagartos - grupo mais próximo ao da serpente e que possui um repertório vocal bem conhecido e variado.