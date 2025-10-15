Como ganhar dinheiro protegendo florestas: entenda o negócio dos REDD+

"O Brasil publicou a Estratégia Nacional de REDD+ em 2016, com três linhas de ação: (1) Sistema de Informações sobre as Salvaguardas de REDD+; (2) Monitoramento, Relato e Verificação; e (3) Captação de Recursos de Pagamento por Resultados de REDD+ e Distribuição de Benefícios", conta Andrea Azevedo, vice-presidente da Emergent no Brasil, uma organização sem fins lucrativos que atua como intermediadora de transações de créditos de carbono.

Também é necessário haver um sistema de monitoramento florestal. No Brasil, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais cumpre esse papel, especialmente por meio do PRODES (Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite).

"Além das etapas sob responsabilidade do poder público, há aquelas exigidas pelas certificadoras dos créditos de carbono. Cada uma possui seus próprios critérios, mas, de forma geral, exigem que sejam comprovadas: performance, ou seja, efetiva redução do desmatamento e da degradação, bem como aumento do estoque de carbono florestal; ferramentas de monitoramento, relatório e verificação; e respeito às salvaguardas socioambientais", explica Andrea Azevedo.

Além disso, é fundamental observar se o projeto não está gerando deslocamento do desmatamento. Isso porque a proteção de uma área pode levar ao aumento do desmatamento em regiões vizinhas não monitoradas, anulando os benefícios climáticos.

Também é necessário estar atento a possíveis problemas de governança e transparência. A falta de clareza sobre quem são os beneficiários, como os recursos são distribuídos e como os resultados são monitorados pode gerar conflitos e desconfiança.

"É importante considerar, na escolha do projeto, além da construção colaborativa da iniciativa junto às comunidades e órgãos gestores, a prioridade para territórios sob pressão de desmatamento, com potencial de redução adicional, presença de organizações comunitárias e governança territorial ativa", diz Gabriela Sampaio, da FAS (Fundação Amazonas Sustentável).