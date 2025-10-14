COP: Brasil cria pacto para quadruplicar combustível sustentável até 2035

O Brasil vai lançar uma iniciativa para quadruplicar a produção de combustíveis sustentáveis durante a cúpula de chefes de Estado antes da COP30, em Belém, no início do novembro.

O que aconteceu

O objetivo é estimular qualquer forma de combustível que substitua os combustíveis fósseis. "No processo de descarbonização dos sistemas energéticos, os combustíveis sustentáveis também têm um papel relevante em complementação à eletrificação e outras tecnologias que já estão adiantadas", afirmou o diplomata João Marcos Paes Leme, diretor do Departamento de Energia do Itamaraty.

O compromisso, apelidado "Belém 4x", foi anunciado hoje durante a Pré-COP30, em Brasília, e será apresentado a outros países no Pará. "Quando a gente fala em combustíveis sustentáveis, não está falando necessariamente de biocombustíveis, isso também envolve hidrogênio e fios —os fios sintéticos", explicou.