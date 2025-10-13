ECOAUOL
Recifes de corais atingem ponto de não retorno, alertam cientistas

De Ecoa, em São Paulo
Corais da Tailândia branqueando em ritmo acelerado em meio ao aumento da temperatura global
Corais da Tailândia branqueando em ritmo acelerado em meio ao aumento da temperatura global Imagem: Napat Wesshasartar/Reuters

O aquecimento global está ultrapassando limites perigosos mais rápido do que o previsto, com os recifes de corais entrando em um processo quase irreversível de colapso, o que cientistas classificam como o primeiro ponto de não retorno. O alerta, divulgado por 160 pesquisadores no relatório Global Tipping Points, antecede a COP30, que acontece de 10 a 22 de novembro em Belém.

O que aconteceu

Primeiro ponto de inflexão climático confirmado. O aquecimento global atingiu um marco alarmante: o colapso quase irreversível dos recifes de corais. O fenômeno, descrito como o primeiro tipping point (ponto de não retorno) de um ecossistema natural, marca o início de um colapso climático em curso, segundo o Global Tipping Points Report, elaborado por 160 cientistas de diversos países.

Relatório global serve de alerta antes da COP30. O relatório foi divulgado semanas antes da COP30, que ocorrerá na Amazônia brasileira, e reúne evidências científicas de que o planeta está cruzando limites críticos mais rapidamente do que se previa.

Amazônia próxima do colapso. Os pesquisadores reduziram a estimativa do ponto de inflexão da floresta amazônica. Se a temperatura média global ultrapassar 1,5°C, a combinação entre aquecimento e desmatamento pode levar o bioma ao colapso, com consequências irreversíveis para o clima global.

Risco também no Atlântico Norte. Outro sistema em risco é a circulação oceânica do Atlântico Norte, responsável por regular o clima e suavizar os invernos na Europa. O enfraquecimento dessa corrente pode alterar padrões de temperatura e precipitação em todo o hemisfério norte.

Mudanças estão cada vez mais rápidas. "A mudança está acontecendo rápido demais, tragicamente, em partes do clima e da biosfera", afirmou Tim Lenton, cientista ambiental da Universidade de Exeter e principal autor do estudo. Segundo dados da ONU e da União Europeia, o planeta já aqueceu entre 1,3°C e 1,4°C em relação à era pré-industrial.

Dois anos mais quentes da história. Os últimos dois anos foram os mais quentes já registrados. Ondas de calor marinhas afetaram 84% dos recifes de corais do planeta, provocando branqueamento e morte em massa. Esses ecossistemas abrigam cerca de um quarto de toda a vida marinha e são fundamentais para a biodiversidade oceânica.

Corais em colapso. O relatório destaca que o branqueamento global iniciado em janeiro de 2023 transformou a Grande Barreira de Corais, na Austrália, e outros sistemas tropicais. A perda das algas simbióticas que nutrem e dão cor aos corais comprometeu sua sobrevivência, configurando um colapso em escala planetária.

O risco futuro já é realidade. Para Steve Smith, também da Universidade de Exeter e coautor do estudo, não se trata mais de risco iminente: "Não podemos mais falar de pontos de inflexão como algo do futuro. Esta é a nossa nova realidade."

Ainda há tempo para agir. Apesar do cenário crítico, Lenton aponta sinais positivos. Pela primeira vez, a geração global de energia renovável superou a do carvão, segundo dados da ONG Ember. Ele reforça que "ninguém quer se sentir impotente — ainda temos poder de ação".

Cientistas pedem reação urgente. O grupo cobra que os países usem a COP30 como um ponto de virada para cortar drasticamente as emissões de carbono e conter o aquecimento.
Sem ações rápidas, o mundo caminha para 3,1 °C de aquecimento até o fim do século -- cenário que multiplicaria os impactos já sentidos hoje.

Para reverter danos. A recuperação dos recifes exigiria reduzir o aquecimento global a 1 °C acima dos níveis pré-industriais — um desafio que, segundo os pesquisadores, só seria possível com uma transformação profunda nos sistemas de energia, produção e consumo.

