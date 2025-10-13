Recifes de corais atingem ponto de não retorno, alertam cientistas

Amazônia próxima do colapso. Os pesquisadores reduziram a estimativa do ponto de inflexão da floresta amazônica. Se a temperatura média global ultrapassar 1,5°C, a combinação entre aquecimento e desmatamento pode levar o bioma ao colapso, com consequências irreversíveis para o clima global.

Risco também no Atlântico Norte. Outro sistema em risco é a circulação oceânica do Atlântico Norte, responsável por regular o clima e suavizar os invernos na Europa. O enfraquecimento dessa corrente pode alterar padrões de temperatura e precipitação em todo o hemisfério norte.

Mudanças estão cada vez mais rápidas. "A mudança está acontecendo rápido demais, tragicamente, em partes do clima e da biosfera", afirmou Tim Lenton, cientista ambiental da Universidade de Exeter e principal autor do estudo. Segundo dados da ONU e da União Europeia, o planeta já aqueceu entre 1,3°C e 1,4°C em relação à era pré-industrial.

Dois anos mais quentes da história. Os últimos dois anos foram os mais quentes já registrados. Ondas de calor marinhas afetaram 84% dos recifes de corais do planeta, provocando branqueamento e morte em massa. Esses ecossistemas abrigam cerca de um quarto de toda a vida marinha e são fundamentais para a biodiversidade oceânica.

Corais em colapso. O relatório destaca que o branqueamento global iniciado em janeiro de 2023 transformou a Grande Barreira de Corais, na Austrália, e outros sistemas tropicais. A perda das algas simbióticas que nutrem e dão cor aos corais comprometeu sua sobrevivência, configurando um colapso em escala planetária.

O risco futuro já é realidade. Para Steve Smith, também da Universidade de Exeter e coautor do estudo, não se trata mais de risco iminente: "Não podemos mais falar de pontos de inflexão como algo do futuro. Esta é a nossa nova realidade."