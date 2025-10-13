Haddad: 'Há caminho para que as finanças sirvam à transformação ecológica'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que existe espaço para as finanças serem utilizadas na "transformação ecológica que o mundo exige". A declaração foi dada durante a cerimônia oficial de abertura da pré-COP30. O encontro ministerial em Brasília é o último evento preparatório para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima a ser realizada no próximo mês em Belém.

O que aconteceu

Haddad defendeu o papel da economia para a transformação ecológica. Ele disse que o Brasil levará à COP30 a mensagem de que há um caminho comum a ser construído, "com ambição e realismo, para que as finanças sirvam à transformação ecológica que o mundo exige".

Relatório final será apresentado nesta semana em Washington, nos EUA. A versão inicial será entregue durante os Encontros Anuais do Banco Mundial e do FMI. Em seguida, o relatório e a Agenda de Ação serão amplamente debatidos em São Paulo no início de novembro, antes da apresentação final na COP.