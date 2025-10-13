Alckmin defende desmatamento ilegal zero na Amazônia até 2030

O vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu a meta de zerar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030. A declaração foi dada durante a cerimônia oficial de abertura da pré-COP30, em Brasília, nesta segunda-feira (13), último encontro preparatório para o evento, a ser realizado no próximo mês em Belém. Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, listou o multilateralismo e a necessidade de conectar o regime climático à vida real das pessoas entre as prioridades a serem defendidas pela presidência brasileira da COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima).

O que aconteceu

Presidência brasileira da COP30 propõe objetivos centrais. No discurso de abertura, Alckmin —que exerce interinamente a presidência— afirmou que é preciso reforçar o multilateralismo e o regime de mudança do clima no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), tratado internacional que tem como objetivo principal estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera para evitar mudanças climáticas perigosas.

Conexão com o cotidiano das pessoas. Na fala, Alckmin destacou a necessidade de aproximar o debate sobre clima ao dia a dia das pessoas e de buscar estimular ações e ajustes estruturais em todas as instituições que possam contribuir para essas iniciativas.