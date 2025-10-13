COP30: organizações pedem mais recursos para adaptação climática

Os recursos de adaptação são fundamentais porque viabilizam mudanças estruturais para proteger a população dos eventos extremos que se intensificam com a crise climática. "São projetos como a proteção de zonas costeiras contra ressacas e o fortalecimento da infraestrutura de drenagem para conter enchentes. Se não houver investimento agora, cada evento extremo custará mais caro e deixará mais gente desamparada", afirma Unterstell.

O que é adaptação climática

Para Unterstell, adaptação é "tudo o que fazemos para nos preparar e responder aos impactos das mudanças climáticas que já estão acontecendo". Isso inclui garantir que cidades, casas e sistemas produtivos resistam a chuvas intensas, secas prolongadas e ondas de calor. No cotidiano, significa desde melhorar sistemas de drenagem até repensar o modo de construir, produzir alimentos, gerir a água e planejar a saúde pública.

A diretora de mobilização da Fundação SOS Mata Atlântica, Afra Balazina, reforça a urgência do tema no Brasil. Segundo ela, "72% dos brasileiros vivem em áreas onde se concentram os principais desastres climáticos do país". Em 2024, oito dos dez municípios com mais alertas do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) estavam na Mata Atlântica, o que evidencia a vulnerabilidade da região.

A conta da adaptação

Com a possibilidade de redução das verbas internacionais, cresce a preocupação de que países da América Latina precisem usar recursos próprios para custear medidas de adaptação. O tema será um dos mais debatidos na COP30, que ocorre de 10 a 22 de novembro em Belém.