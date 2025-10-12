Pioneira na América Latina, usina em Barueri transformará lixo em energia

Primeira no Brasil e na América Latina

Para a Abren (Associação Brasileira de Energia de Resíduos), a implantação da URE de Barueri é um marco. "Esse projeto inaugura um setor até então inexistente no país, demonstrando que é possível superar barreiras regulatórias e financeiras", afirma Yuri Schmitke, presidente da Abren.

Financiada pelo grupo Orizon, a URE deve processar até 870 mil toneladas de lixo por dia, gerando 20 MW de energia. Além de Barueri, a usina vai receber resíduosdos municípios de Santana de Parnaíba e Carapicuíba.

"É um projeto pioneiro. Todo resíduo que entra em uma unidade como essa é transformado em cinzas inertes, ou seja, não são mais contaminantes. De 100% que entra, só 10% vão para aterros", aponta Francisco Olivati, diretor de novos negócios da Interunion Santin Projetos e Integrações, empresa responsável pelo EPC (Engenharia, Aquisição e Construção) do projeto.

A iniciativa de instalação da URE partiu do município de Barueri, que hoje descarta RSU (resíduos sólidos urbanos) na cidade de Santana de Parnaíba. A proposta, segundo Rodrigo Assumpção, proprietário e superintendente de Engenharia e Energia da Barueri Energia, contratante da Interunion, tem o intuito de tornar o município autossuficiente na gestão de seus resíduos.

Olivati apresentou a planta da usina em agosto, durante a Fenasucro & Agrocana, maior evento focado exclusivamente na bioenergia do mundo. A tecnologia existe desde a década de 1990 no mundo e é uma fonte energética já consolidada em metrópoles européias e asiáticas e nos Estados Unidos.