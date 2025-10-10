Sem hotéis, embaixadas alugam imóveis e até prédios inteiros para a COP30

A primeira embaixada atendida por Giselle foi da Dinamarca, por meio de um amigo seu, que é cônsul dos Países Baixos. "A partir daí, a embaixada me indicou para outras e assim sucessivamente." A média do valor das diárias cobrado pela corretora é de R$ 10 mil para um apartamento de três quartos.

"No prédio onde moro, aluguei o meu apartamento por R$ 12 mil a diária, além de mais quatro", revela Giselle. O imóvel da corretora tem 90 m², três quartos, sendo uma suíte, com ar-condicionado e sacada, em um edifício com área de lazer completa, com piscina, academia, quadra, salão de jogos e área gourmet.

Giselle teve que trocar as camas de casal em cada quarto por duas de solteiro para poder acomodar seis pessoas. Ela também ofereceu serviço de café da manhã e limpeza à parte, por US$ 100 por dia.

No período da COP, Giselle irá, com o marido e os filhos, para a casa do sogro, na cidade costeira de Salinópolis, a 214 km de Belém.

Já a China, segundo ela, está procurando dez apartamentos no mesmo prédio, dos quais ela já conseguiu sete. Esses aluguéis só são possíveis porque os moradores estão saindo de suas casas para faturar um dinheiro extra durante a COP.

A estratégia usada por Giselle para conseguir apartamentos no mesmo prédio é contatar o síndico dos edifícios. "Peço para ele colocar um aviso no grupo de WhatsApp do condomínio sobre a possibilidade de alugar o imóvel para a COP 30. Em retorno, pagamos 10% do valor do aluguel para o síndico", explica.