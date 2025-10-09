Sem água, comunidade em Balneário Camboriú improvisa rede de abastecimento

Arliane Nunes Pereira não tem acesso à água tratada em sua casa e, por falta de banheiro, improvisa "chuveiro" na sala Imagem: Hygino Vasconcellos/Colaboração para o UOL

Para conseguir água, ela e parte dos moradores da Vila Fortaleza recorrem a um imbricado sistema que faz a captação em diferentes veios d'água, chamados pelos moradores locais de "minas" ou "cachoeira". A rede improvisada começa em "poças" no meio do mato e segue por um emaranhado de tubos que correm em direção às caixas d'água - compradas e compartilhadas por várias famílias ao mesmo tempo. A água desce pela própria força da gravidade.

Alguns desses reservatórios ficam dentro da mata e outros, menores, mais próximos das residências. Nos primeiros, instalados em pontos mais altos, é possível ver terra no fundo das caixas d'água. Porém, a presidente da associação de moradores e gerente de restaurante, Daiana Nascimento, 30 anos, explica que a passagem de um reservatório para outro acaba não levando a sujeira pela tubulação por conta da decantação. "A água é potável", garante. A família dela foi uma das primeiras a se mudar para a área, em 2012. Na época, a falta de água afugentava novos moradores. "A gente ficou dois a três dias sem água. Daí meu pai comprou as mangueiras e saiu com meu primo no meio do mato com facão procurando veio d'água. Foi assim que o sistema foi criado".

Presidente da associação de moradores da Vila Fortaleza, Daiana Nascimento, foi uma das primeiras moradores de local e ajudou a construir sistema que capta água de veios d'água Imagem: Hygino Vasconcellos/Colaboração para o UOL

A rede foi ampliada pelos próprios moradores, com captação em outros veios d'água, mas volta e meio o sistema apresenta falhas por vazamento ou entupimento - por conta de folhas ou ar na tubulação. Hoje cerca de 100 dos mais de mil moradores da vila seguem usando o sistema da água das "minas". Porém, o relato de desabastecimento persiste. Quando Ecoa esteve na casa de Arliane, a família estava há dois dias sem água e a louça na pia se acumulava. Como alternativa, ela recorreu à vizinha. "A falta de água é quase que diária. Hoje meu marido não conseguiu ir no mato ver o que aconteceu porque teve que trabalhar."

Por cerca de três anos, Daiana levava em média 2 horas para reestabelecer o fornecimento de água, entre sair de sua casa, encontrar o problema e voltar. Cansada, em 2015 ela se juntou a outras 14 famílias e abriu um poço artesiano.