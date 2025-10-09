Biocombustíveis: pastos degradados podem ser novo pré-sal verde do Brasil

Para que esse resultado seja o mais verde possível, segundo a pesquisa, é necessário investir em: cultivos de maior produtividade, caso da macaúba; desenvolvimento de novas tecnologias, tanto para melhorar o desempenho do combustível como para que veículos aceitem melhor os biocombustíveis. Além disso, a pesquisa aponta a relevância de haver políticas de monitoramento e regramento do uso do solo, para que a expansão dos biocombustíveis não provoque desmatamento ou desrespeito a áreas protegidas, como unidades de conservação, quilombos ou terras indígenas.

Macaúba, coquinho eficiente

"A mescla de diferentes fontes energéticas também é importante, para a própria segurança energética do país, para que o país não fique dependente de uma fonte só", complementa Silva. "E também pelos usos: alguns, como no transporte, com caminhões pesados que trafegam longas distâncias - o que é bastante comum no Brasil - é difícil substituir totalmente todos esses veículos por veículos elétricos. Então, os biocombustíveis vão ser cada vez mais importantes." Silva lembra que atualmente, a gasolina e o diesel nas bombas dos postos já têm um percentual de biocombustíveis - cerca de 15% de etanol na gasolina e 15% de biodiesel no diesel.

A macaúba nasce numa palmeira que existe em quase todo o território nacional - ela tem alta eficiência para a produção de óleo - enquanto o cultivo de macaúba é capaz de fornecer 4000 kg de óleo por hectare plantado, o de soja fornece cerca de 400 kg/ha, segundo dados da Embrapa. Essa alta eficiência, que permite maior produção em menor área, torna a macaúba a alternativa queridinha na lista das matérias-primas para os biocombustíveis. O estudo aponta que é possível expandir a produção de matérias-primas dentro do limite recomendado, desde que a produção de biodiesel, diesel verde e combustível sustentável de aviação (SAF) não esteja centrada exclusivamente no cultivo de soja.

Um dos cenários analisados pelo estudo - o "Business as Usual (BAU) 2050" (O Negócio como se faz atualmente, sem mudanças) - mantém a tendência de mercado atual até 2050, ao prever 100% do biodiesel, do diesel verde e do SAF produzidos a partir de óleo de soja, 20% do etanol a partir do milho e 80% de etanol de cana. A conta não fecha e haveria uma demanda por área adicional de 97 milhões de hectares, muito acima do estoque de terra degradada disponível.

Em suas conclusões, o estudo reforça que "é inviável que a soja continue a ser o carro-chefe para produção de óleo vegetal, dada sua menor produtividade de óleo por hectare de produção. Ainda que exista potencial de agregar valor à produção de soja, exportando o farelo e aproveitando o óleo internamente no país para a produção de biocombustíveis, só será possível atender à demanda futura por bioenergia sem novos desmatamentos caso diferentes culturas com maior produtividade sejam consideradas".