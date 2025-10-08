Setembro de 2025 foi o terceiro mais quente já registrado, diz Copernicus

O mês de setembro de 2025 foi o terceiro mais quente já registrado, com temperatura média global de 16,11°C, que é 0,66°C acima da média de 1991-2020. O número fica apenas 0,27°C abaixo do recorde histórico, registrado em 2023. Os dados são do observatório climático europeu Copernicus.

O que aconteceu

Europa mais quente que o normal. A Europa registrou 15,95°C de média, 1,23°C acima da média histórica, tornando-se o quinto setembro mais quente do continente. As maiores anomalias foram observadas na Escandinávia e no leste europeu. Fora do continente, o calor foi extremo no Canadá, Groenlândia, norte da Sibéria e Antártida, enquanto áreas da Austrália e leste da Antártida ficaram mais frias.