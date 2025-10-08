ECOAUOL
Setembro de 2025 foi o terceiro mais quente já registrado, diz Copernicus

Homem se refesca em dia de calor intenso em Tóquio, no Japão
Homem se refesca em dia de calor intenso em Tóquio, no Japão Imagem: Yuichi Yamazaki - 06.set.2025/AFP

O mês de setembro de 2025 foi o terceiro mais quente já registrado, com temperatura média global de 16,11°C, que é 0,66°C acima da média de 1991-2020. O número fica apenas 0,27°C abaixo do recorde histórico, registrado em 2023. Os dados são do observatório climático europeu Copernicus.

O que aconteceu

Europa mais quente que o normal. A Europa registrou 15,95°C de média, 1,23°C acima da média histórica, tornando-se o quinto setembro mais quente do continente. As maiores anomalias foram observadas na Escandinávia e no leste europeu. Fora do continente, o calor foi extremo no Canadá, Groenlândia, norte da Sibéria e Antártida, enquanto áreas da Austrália e leste da Antártida ficaram mais frias.

As temperaturas globais continuam muito altas, refletindo o impacto contínuo do acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera. Samantha Burgess, líder estratégica de clima do Copernicus

Oceanos continuam aquecidos. A temperatura média global dos oceanos foi de 20,72°C, também a terceira mais alta da série histórica. O Pacífico Norte manteve recordes locais, enquanto o Pacífico equatorial apresentou temperaturas próximas da média, sinalizando condições neutras do El Niño.

Mediterrâneo supera médias históricas. Em torno da Europa, os mares permaneceram muito mais quentes que o normal, especialmente no Mar da Noruega, no Kara e em todo o Mediterrâneo Ocidental e Central.

Degelo no Ártico e na Antártida. O gelo marinho do Ártico atingiu sua 14ª menor extensão anual e ficou 12% abaixo da média, bem acima, porém, do recorde de 2012 (-32%). Na Antártida, o gelo ficou 5% abaixo da média, o quarto menor valor da história, mantendo a tendência de retração observada desde 2023.

Europa teve chuvas e secas extremas. Setembro foi mais úmido no noroeste e centro da Europa, com enchentes na Itália, Croácia e Espanha. Já o sul da Península Ibérica, o centro da Itália e os Bálcãs enfrentaram seca prolongada.

Por que importa

Os dados de setembro reforçam o diagnóstico de aquecimento persistente e eventos climáticos extremos mais frequentes, enquanto o planeta continua a acumular calor em terra e no mar, sinalizando que 2025 seguirá entre os anos mais quentes já registrados.

